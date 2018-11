Sie ist der Shooting-Star und die Hoffnungsträgerin der US-Demokraten - und jetzt auch Abgeordnete des Repräsentantenhauses in Washington: Alexandria Ocasio-Cortez. Die 29-Jährige ist damit die jüngste Frau, die jemals als Kongressabgeordnete gewählt wurde. Ihre politische Karriere verlief bisher steil. Noch vor einem Jahr jobbte sie als Barkeeperin, gleichzeitig arbeitet die studierte Ökonomin auch schon für die Präsidentschaftskampagne von Bernie Sanders. Dann besiegte die junge Frau mit puertoricanischen Wurzeln den Top-Demokraten Joe Crowley in den Vorwahlen. Die in der New Yorker Bronx geborene Ocasio-Cortez adressierte sprach viele demokratische Wähler in ihrem Wahlbezirk an, der Stadtviertel Queens und die Bronx umfasst. Ihre Kernthemen formulierte sie beispielsweise bei einem Wahlkampfauftritt Anfang November: "Wir führen hier einen Generationen-Kampf aus, um die Gesundheitsversorgung für alle Menschen in diesem Land zu garantieren. Wir tragen einen Generationen-Kampf, so dass unsere Kinder und Enkelkinder und wir selbst wählen können, ohne Studiengebühren Universitäten und Hochschulen für den Rest unseres Lebens zu besuchen. Wir kämpfen für einen Lohn, von dem wir leben können. Wir kämpfen dafür, dass wir in 10 Jahren 100 Prozent erneuerbare Energien erreichen, denn unser Leben hängt davon ab." Ocasio-Cortez Ideen kommen in ihrem Wahlbezirk offenbar gut an. Denn sie konnte ihren Sitz deutlich mit rund 78 Prozent der Stimmen gewinnen.