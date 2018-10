Brett Kavanaugh ist in eines der höchsten Ämter der vereinigten Staaten berufen worden. Trotz mehrerer Aussagen, der Republikaner habe in der Vergangenheit Frauen sexuell belästigt, wurde er am Wochenende zum Richter am obersten Gerichtshof gewählt und wird dort nun auf Lebenszeit an den wichtigsten Entscheidungen des Landes beteiligt sein.

Und als wäre das nicht schon Grund genug, mit Mistgabeln durchs Dorf zu ziehen, wären da noch diejenigen, die sich nicht nur darüber freuen, dass nun ein weiterer privilegierter alter weißer Mann entscheiden darf, was richtig und was falsch ist – nein, nein, sie machen sich auch noch darüber lustig, welch gravierende Folgen die Ernennung von Justice Kavanaugh insbesondere für Frauen in den USA haben könnte.

Nehmen wir Eric Barber als Beispiel. Barber ist Stadtrat in Parkersburg im US-Bundesstaat West Virginia – und enthusiastischer Kavanaugh-Unterstützer. Nach Kavanaughs Bestätigung kommentierte er einen Post mit den Worten: "Legt schon mal eure Kleiderbügel raus, Liberale".

This is Eric Barber, a West Virginia councilman. pic.twitter.com/9Q6Sng6m4d — Nancy Lee Grahn (@NancyLeeGrahn) October 7, 2018

Für alle, die jetzt noch nicht im Strahl kotzen, hier eine kleine Erklärung: Es ist allgemein bekannt, dass Kavanaugh ein großer Abtreibungsgegner ist und seine Ernennung wahrscheinlich dazu führen wird, dass die Abtreibungsgesetze in den USA geändert werden. Das würde bedeuten, dass jeder Bundesstaat für sich entscheiden kann, ob Abtreibungen dort legal vorgenommen werden dürfen – oder nicht. In Ländern und Zeiten, in denen Abtreibungen illegal waren, wurden häufig Kleiderbügel genutzt, um Schwangerschaften ohne medizinische Hilfe abzubrechen. Das ist nicht nur sehr schmerzhaft sondern auch wahnsinnig gefährlich. Aber anscheinend findet dieser POLITIKER das witzig. Läuft bei ihm.

Der Filmemacher und konservative politische Kommentator Dinesh D'Souza hingegen scheint es für angebracht zu halten, auf seiner Twitter-Seite eine Umfrage zu starten: "Nachdem Kavanaugh nun bestätigt ist: Hat Ford [Dr. Christine Ford, die Frau, die Brett Kavanaugh sexuelle Nötigung vorwirft] einfach gelogen, oder lag sie falsch, was die Identität ihres Angreifers anging?" Ok, Anschlussfrage: Heißt Dinesh D'Souza im echten Leben Dr. Christine Blasey Ford oder woher nimmt er die unverfrorene Dreistigkeit, zu entscheiden, dass was sie sagt nicht stimmt?

Post mortem question on the #KavanaughConfirmation: was Ford flat-out lying or was she mistaken about the identity of her assailant? — Dinesh D'Souza (@DineshDSouza) October 9, 2018

Und auch unter dem Hashtag #BeersForBrett finden sich zahlreiche Reaktionen, die eigentlich nur akute Übelkeit und Gänsehaut (die unangenehme Variante) auslösen können. Man trinke "die Tränen der Liberalen" heißt es da zu Fotos von Biergläsern, "Ahhhh, schmeckt wie Tränen". Meeega geil, die Tränen von Opfern sexueller Gewalt zu trinken. Echt ey. Hut ab! Unter den Feierenden finden sich übrigens nicht nur Männern, sondern auch zahlreiche Frauen. T.