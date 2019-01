Wochenlang herrscht nun schon Ausnahmezustand in Nordamerika. Seit Trump am 22. Dezember den "Shutdown“ veranlasst hat, steht die Regierung still. 800.000 betroffene Bundesbedienstete haben entweder Zwangsurlaub – oder müssen unentgeltlich arbeiten. Neben zahlreichen Protesten auf der Straße, melden sich auch immer wieder Prominente zu Wort. Wie beispielsweise US-Rapperin Cardi B. In einem kürzlich veröffentlichten Instagram-Video macht die 26-Jährige auf diese Missstände aufmerksam:





"Hey ihr, ich wollte euch nur erinnern, denn es ist schon etwas über drei Wochen her. Ok? Über drei Wochen! Trump hat jetzt angeordnet, dass Angestellte der Bundesregierung zur Arbeit zurückkehren müssen – ohne Bezahlung. Ich will jetzt nicht von euch Motherfuckern hören: "Oh, aber Obama hat die Regierung für 17 Tage geschlossen." Ja Bitch, für die Gesundheitsfürsorge! Damit eure Oma problemlos ihren Blutdruck überprüfen lassen kann und ihr Bitches eure Muschis beim Gynäkologen. Ich weiß, dass das einen Großteil von euch nicht interessiert, weil ihr nicht für die Regierung arbeitet oder wahrscheinlich gar keinen Job habt, aber dieser Scheiß ist wirklich verdammt ernst. Der Scheiß ist echt verrückt. Unser Land ist gerade ein Drecksloch und das alles nur für eine verfickte Mauer. Wir müssen das echt ernst nehmen. Ich habe das Gefühl, dass wir etwas unternehmen müssen. Ich weiß zwar nicht genau was, ich mache so etwas nie, aber Bitch, ich habe Angst. Das ist verrückt. Und mir tun die Menschen leid, die ihren verfickten Job machen müssen ohne verdammt noch mal bezahlt zu werden."





Wie lange der "Shutdown" noch anhalten wird ist ungewiss.