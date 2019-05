CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak hat den Youtuber Rezo nach dessen kritischem Video zum Gespräch eingeladen. Zwar sollte der Bundestagsabgeordnete Philip Amthor in einem Video auf die Kritik reagieren - eine entsprechende Aufnahme wurde schon produziert -, allerdings sah die CDU-Spitze von einer Veröffentlichung ab (hier liest du mehr zu den Hintergründen).

Ziemiak verteidigte den Schritt am Donnerstagmittag in einer kurzen Stellungnahme vor Medienvertretern als "richtige Entscheidung". Im persönlichen Gespräch könne man Positionen austauschen. Das sei nicht möglich, wenn man sich "gegenseitig Videos schickt". Für die Entscheidung habe Ziemiak "viele positive Rückmeldungen" bekommen.

CDU sucht das persönliche Gespräch mit Rezo

Die Einladung für das persönliche Gespräch sprach Ziemiak zunächst auf Twitter aus. "Lieber @rezomusik, lass uns miteinander reden", schrieb er. "Lass uns über Deine Kritik an der CDU sprechen, aber bitte höre auch uns zu, wie wir die Dinge sehen."

1/7 Lieber @rezomusik, lass uns miteinander reden. Wir machen das in der @CDU seit 70 Jahren: Wir zerstören einander nicht, sondern wir hören einander zu, wir reden miteinander, wir finden gemeinsame Lösungen. — Paul Ziemiak (@PaulZiemiak) May 23, 2019

"Wir machen nicht alles richtig. Du hast Kritikpunkte benannt, die berechtigt sind", schrieb Ziemiak in Bezug auf Rezos Video, in dem der 26-Jährige CDU und CSU, aber auch SPD und AfD scharf attackiert hatte. Als ein Beispiel nannte Ziemiak den Klimaschutz. "Die Lösungen müssen jedoch so sein, dass die Menschen in Deutschland unseren Weg akzeptieren", betonte er.

5/7 Die Lösungen müssen jedoch so sein, dass die Menschen in Deutschland unseren Weg akzeptieren und nicht aus Wut über Preise und Vorschriften zu „Gelbwesten“ werden. In der Diskussion um Uploadfilter haben wir nicht den richtigen Ton angeschlagen, das können wir besser. — Paul Ziemiak (@PaulZiemiak) May 23, 2019

"Lass uns treffen, damit wir miteinander sprechen können. Philipp #Amthor kommt auch. Dein Paul", beendete der CDU-Generalsekretär sein Twitter-Schreiben an Rezo. Außerdem verlinkte er auf ein Papier "Offener Brief an Rezo", das auf der CDU-Internetseite veröffentlicht wurde.

7/7 Nicht als Show sondern so wie die meisten Menschen bei uns: aus Sorge über unsere Zukunft und über Wege unseren Planeten zukunftsfest zu machen, über Ideen für bessere Lösungen. Lass uns treffen, damit wir miteinander sprechen können. Philipp #Amthor kommt auch. Dein Paul — Paul Ziemiak (@PaulZiemiak) May 23, 2019

Youtuber greift Partei erneut scharf an

Das Youtube-Video war am Samstag veröffentlicht worden. Am Donnerstagmittag überschritt es die Marke von fünf Millionen Klicks, die Zahl der Kommentare stieg auf über 96.000.

In dem Text auf ihrer Internetseite erklärte die CDU, sie habe zunächst als Antwort auf Rezo ebenfalls ein Video erstellt - "ein klasse Produkt". Letztlich habe sich die Partei dann aber entschieden, nicht "die hastige Antwort" zu geben, sondern "die politische Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Argumenten, Analysen und Schlussfolgerungen" zu suchen.

Mehrere Medien hatten berichtet, in dem Video antworte der ebenfalls 26 Jahre alte CDU-Bundestagsabgeordnete Philipp Amthor auf Rezo.

Der Youtuber selbst meldete sich am Donnerstag in der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" zu Wort und griff die Partei erneut scharf an. "Selbst wenn ein Unterdreißigjähriger sich auf Wissenschaftler und Experten beruft, antwortet die CDU mit Lügen und geht inhaltlich gar nicht auf Argumente ein", sagte er dem Blatt (Freitagsausgabe). Ziemiak hatte Rezo zuvor im Gespräch mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland "Falschbehauptungen" vorgeworfen.