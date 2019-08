Was braucht man, um ein Youtube-Star zu werden? Bunte Haare und steile Thesen sind vielleicht schon ein Anfang. Das dachte sich zumindest die CSU und schickt Armin Petschner ins virtuelle Rennen: blond(ierte) Haare, blaukariertes Hemd, kesser Blick. Der Social-Media-Chef der CSU-Landesgruppe ist das neue Gesicht von "CSYOU", dem jugendlich-spritzigen Youtube-Format der CSU.

Zur Erinnerung: Im Mai, wenige Tage vor der Europawahl, hatte Youtuber Rezo zur "Zerstörung der CDU" aufgerufen und Kritik an den Regierungsparteien geübt. Was folgte war Schweigen von Seiten der CDU – beziehungsweise ein elfseitiges Thesenpapier und eine Pressemeldung als Antwort, in der Rezo zum Dialog aufgefordert wurde. Ein angekündigtes Video mit CDU-Youngster Philip Amthor zog die Partei nach medialem Hickhack zurück.

Moderner Look mit ein bisschen Hate

Nun versucht also die Schwesterpartei CSU die junge Zielgruppe zu gewinnen. Vor bayrisch-blauer Bundestagskulisse gibt es in fünf Minuten einen Parforceritt durch Themen der letzten Woche: Greta Thunbergs Atlantikfahrt nach New York und die damit verbundenen Klimaprobleme, vielfliegende Grüne, die #unteilbar-Demo in Dresden, die GroKo-Studie der Bertelsmann-Stiftung und kostenlos fahrende Soldaten.

Alle kriegen ein bisschen Hate, aber konstruktiv: "Liebe Greta, wenn du das nächste Mal in die USA reist, nimm einfach den Flieger. Ist besser für‘s Klima", teilt Armin seinen Zuschauern zum Beispiel mit. Dazu gibt es schnelle Schnitte, flackernde Texteinblendungen und Gesichtsakrobatik des Moderators. Technisch hohes Niveau, für alles, was die Zielgruppe gerade sehen will. Inhaltlich Weltgeschehen aus CSU-Sicht im Videoformat.

Laut Angaben der Bild-Zeitung wurde die Sendung schon vor dem Rezo-Debakel entwickelt und bis jetzt getestet. Landesgruppenchef Alexander Dobrindt soll extra dafür den Bau eines Studios im Bundestag in Auftrag gegeben haben. Die Partei will so reaktionsfähiger sein, wenn es um die junge Zielgruppe geht. Um die Zerstörung von Rezo und Youtube soll es aber laut Angabe der CSU-Landesgruppe nicht gehen. Bisher wurde das Video immerhin 14.000-mal angeklickt (Stand Samstagmittag) – wallah, Alter, wir sind gespannt.