Dreieinhalb Jahre ist es inzwischen her, als Donald Trump offiziell verkündet, er wolle bei der Präsidentschaftswahl 2016 für die Republikaner antreten. In New York, in seinem von ihm gebauten Trump Tower, kündigt er an, er werde Amerika wieder groß machen. Auch sein großes Wahlkampfversprechen macht er an diesem Tag: "Ich werde eine große, große Mauer an unserer südlichen Grenze bauen und ich werde Mexiko für diese Mauer bezahlen lassen."

Schon damals ist klar. Mexiko wird nie für diese Mauer zahlen. Stand jetzt werden auch die USA nicht zahlen. Der Kongress will deren Finanzierung nicht genehmigen. Deshalb stehen die Regierungsgeschäfte in den USA nun größtenteils still. "Shutdown" heißt dieses Szenario. Dabei müssen Behörden schließen, weil ihre Finanzierung ausläuft. Eine mögliche Einigung sei unwahrscheinlich, sagen Experten. Dazu müssten schließlich die Demokraten einer Finanzierung zustimmen. Aber vielleicht braucht es vielleicht auch keine. Denn ein US-Veteran hat nun auf der Crowdfunding-Plattform "Gofundme" eine Spendenkampagne für Trumps Mauer ins Leben gerufen.

Ein Ex-Soldat will Donald Trump helfen

Brian Kolfage heißt er und will eine Milliarde Dollar dafür zusammenbekommen. Die Zwischenbilanz des 37 Jahre alten Air-Force-Piloten kann sich sehen lassen: Knapp 260.000 Menschen haben fast 16 Millionen Dollar gespendet. Allerdings durfte Kolfage auch beim TV-Sender Fox-News Werbung für seine Kampagne machen. Wie die US-Zeitung "Washington Post (WP)" schreibt, habe der Veteran am vergangenen Sonntag den Spendenaufruf gestartet.

Als Grund nennt er dem Blatt, dass die "politischen Spielchen" zwischen Republikanern und Demokraten die Finanzierung der Mauer verhindern würden. "Es ist an der Zeit, das Spiel mit den Wählern zu beenden. Wenn uns gesagt wird, dass wir etwas bekommen – trotzdem aber nicht bekommen, dann machen wir es eben selber möglich", schreibt Kolfage in einer E-Mail an die "WP".

Wie erfolgreich der Ex-Soldat mit seinem Vorhaben sein wird, bleibt abzuwarten. Auf jeden Fall scheint sein Aufruf zu polarisieren. Denn es gibt bereits einige Gegenbewegungen. Unter anderem hat ein Bostoner Journalist namens Luke O'Neil eine andere Spendenkampagne auf "Gofundme" gestartet.

Bizarre Spendenkampagnen für Rolltreppen und Leitern

Er sammle das Geld laut eigener Aussage "für eine Reihe von riesigen Rolltreppen auf beiden Seiten": "Für den unwahrscheinlichen Fall, dass die Mauer doch gebaut wird, lasst uns doch vorbereitet sein, indem wir eine Reihe von riesigen Rolltreppen bauen."

200 Millionen Dollar will er zusammenbekommen. Bereits 7000 Dollar wurden gespendet. Die Rolltreppen sind allerdings ein Vorwand, um mehr Aufmerksamkeit zu bekommen. Sie seien eine Metapher, sagt er. Stattdessen gehe das gesammelte Geld an eine Flüchtlingsorganisation, wie O'Neil bei Twitter klarstellt.

I'm raising money for Build a Giant Escalator Over the Wall. Click to Donate: https://t.co/mzfINPz7wU via @gofundme — luke o'neil (@lukeoneil47) December 20, 2018

Der Journalist ist nicht der Einzige mit einer solchen Idee. Bereits zuvor hatte ein Spendenaufruf für "Leitern" – ebenfalls auf "Gofundme" – für Aufmerksamkeit gesorgt. Auch hier wollte die Initiatorin ein Zeichen setzen. Auch hier spendeten viele (knapp 6000 Menschen 132.000 Dollar). Nach wie vor bewegt Trumps Mauer die Menschen – anscheinend so sehr, dass es nun eine Art Spendenkampagnen-Krieg ausgelöst hat.

