View this post on Instagram

{Europawahl} Er hat ja gesagt. Wir gehen gemeinsam zur Europawahl. Warum ich wähle? Weil das der einfachste und größte Hebel für jede*n Europäer*in ist was zu ändern. Es ist die halbe Stunde Zeit an einem Sonntag, die man mit Freunden oder Nachbarn in einem Wahlraum verbringt, die lange nach den fünf Jahre der Legislaturperiode wirken. Ich wähle auch, weil wir jetzt was gegen den Klimawandel und gegen den Rechstruck tun müssen. Gegen den Lobbywahnsinn der zur Zeit in der EU herrscht (dazu ein toller Artikel der SZ dazu in den stories). Demokratie funktioniert nur wenn wir an sie glauben, wenn wir wählen. Ganz besonders wir jungen Menschen, die die mit den Konsequenzen dieser Politik noch lange leben müssen. Und die EU ist weit weg davon perfekt zu sein. Es ist unmenschlich wie sie mit Geflüchteten Menschen und Seenotrettung umgehen, wie lange Umweltschutz Themen verschlafen würden und wie sehr Lobbyismus in bestimmten Kreisen regiert. Aber das kann sich ändern. Wenn wir wählen gehen und die Parteien wählen, die für unsere Werte einstehen. Ich glaube daran, dass es da draußen Politiker*innen gibt, die Mensch und Umwelt und nicht Wirtschaftsinteressen in den Fokus stellen. Wenn ihr euch unsicher seid, welche Partei ihr gut findet: testet den @wahlswiper - das ist wie Tinder für Parteien. Selbst kleine Parteien haben gute Chancen reinzukommen, weil es keine 5% Hürde wie im Bundestag gibt. In den nächsten Tagen nehme ich euch mit durch unsere Wahlvorbereitungen (omg wichtigster Tag des Jahres). Geht ihr wählen? Wenn ja, warum? Wenn nicht, würde mich das auch sehr interessieren. #proposals4europe #europawahl19 Foto by @raphaeljanze durch das Boostcamp von @projecttogether English: He said yes for going to the EU election together