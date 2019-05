Größer, kleiner, absurder: Dass wir alle Europa kennen, ist klar. Der Eifelturm steht in Paris, in Schweden gibt es Zimtschnecken und in Spanien kann man am Strand liegen. Aber das ist noch lang nicht alles, denn auf einem Kontinent, so lang wie die Distanz von Berlin nach New York, trägt sich auch allerhand kurioses zu.

Länder ohne Mücken, persönliche Briefe von der Königin und Dönerbuden, wo wir sie nicht erwarten.

Wer hätte gedacht, dass man in Frankreich Schweine nicht Napoleon nennen darf? Dass es in London eine Rolltreppe gibt, die streckenmäßig in einer Woche fast zwei mal um die Welt fährt? Oder dass es eine Zugfahrt von Nizza nach Moskau gibt, die 50 Stunden dauert? Wer allerdings glaubt, sich in Europa schon bestens auszukennen, kann sein Wissen hier testen.

Wie gut kennst du Europa wirklich? Hier im Test findest du es heraus: