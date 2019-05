Cocktails am Strand, ein Bier in den Bergen oder Picknick im Wald – schön klingt das alles. Kein Wunder also, dass wir uns hin und wieder mal wegträumen: Auswandern, etwas Neues sehen, eine neue Kultur kennenlernen. Egal ob für immer, für eine Weile oder nur zum Urlaub – wer wären wir wohl in einem anderen Umfeld? In welchem Land würden wir uns so richtig wohlfühlen?

Und doch kennen es die meisten: Wir bleiben da, wo wir herkommen, machen Urlaub an den immer gleichen Orten und von neuen Kulturen wird lediglich geträumt. Aber solltest du vielleicht in Wirklichkeit woanders leben? Ob Surfen oder Wandern, Zimtschnecken oder Gyros, heiß oder kalt – in unserem Test findest du heraus, welches Land deine Persönlichkeit am besten widerspiegelt.

Wo solltest du wirklich leben? Hier im Test findest du es heraus: