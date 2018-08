Moin Moin zusammen. Seit 7 Jahren gibt es mittlerweile keinen verpflichtenden Wehrdienst mehr. Die CDU könnte sich allerdings gut vorstellen, den Wehrdienst wieder einzuführen. Deswegen möchte ich heute von euch wissen: Sollte es einen verpflichtenden Wehrdienst geben, oder nicht? Also: einerseits Nein – ich bin gegen Wehr- und Kriegsdienst und selbst Verweigerer, anderseits Ja – weil wir eben dadurch mehr soziales Engagement von jungen Leuten bekommen. Ich bin da etwas gespalten: Einerseits finde ich es gar nicht schlecht, dass man, wenn man Zivildienst macht, auch in die Pflege geht und so etwas dann mal ausprobiert. Das man nach dem Abitur oder der Schule dort mal Erfahrungen sammelt. Auf der anderen Seite: Ja, die Lage ist gerade gefährlich, vielleicht muss man sich wieder mehr schützen. Ich bin ich einerseits dagegen, weil man so jetzt einfach ins Berufsleben starten kann. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, dass der Wehrdienst auch eine gewisse Disziplin in den Leuten hervorruft, die einige nicht von zu Hause mitbekommen haben. Ich persönlich bin generell dagegen, dass man Menschen zu etwas zwingt, was sie nicht wollen. Ich denke, dass gerade der Wehrdienst mit Dingen wie Waffen, Krieg und Toten einen enormen Druck auf eine Person ausüben kann. Ich finde, die Wehrpflicht sollte nicht wieder eingeführt werden. Da ich von Bekannten, die das damals noch machen mussten, nur gehört habe, dass es entweder eine große Zäsur in der Selbstbildung oder in der Selbstfindung war. Die Personen haben es bereut und hätten ihre Zeit lieber anders genutzt. Generell würde ich sagen Frauen in die Bundeswehr aufzunehmen finde ich gar nicht gut. Es hat einfach mit Weiblichkeit und dem Urtyp Frau nichts zu tun. Ich finde aber auch, dass der Mann nicht lernen muss zu kämpfen. Die Meinungen zu diesem Thema sind sehr unterschiedlich. Was für eine Wiedereinführung sprechen würde, ist das Erlernen von Disziplin. Außerdem könnte man so auch im Zivildienst in neue Jobs reinschnuppern. Und es würden darüber hinaus auch wieder Zivildienstleistende generiert, die aktuell besonders in der Pflege gebraucht werden würden. Was dagegen spricht, ist die Tatsache, dass man niemanden zu etwas zwingen darf. Es sollten keine Pflichten auferlegt werden. Und es könnte sich auch als Zeitverschwendung herausstellen. Was aus dem Vorschlag überhaupt wird, bleibt aber zunächst abzuwarten. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.