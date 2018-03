"Für mich kam das Grundeinkommen genau im richtigen Moment. Es war der erste Winter für meine Eisdiele, mit der ich mich selbstständig gemacht hatte. Der Sommer lief zwar gut, aber einen Riesenpuffer konnte ich noch nicht aufbauen. Wir haben zwar mit dem Verkauf von Kaffee, Kuchen und heißen Waffeln weiter Umsatz gemacht, aber der erste Winter war echt schwer.

Da waren bedingungslose 1000 Euro im Monat eine große Erleichterung. Ich musste mir selbst kein Gehalt auszahlen und konnte trotzdem meine Miete und Versicherungen bestreiten. Mein Laden und ich hätten den Winter sicher überlebt, auch ohne das Grundeinkommen, aber es wäre härter geworden.

Gab es Neid im Umfeld?

Erfahren habe ich von der Verlosung zufällig: Sie tauchte in meiner Facebook-Timeline auf, und ich registrierte mich. Die Mail, in der stand, dass ich gewonnen hatte, hielt ich erst mal für Spam. Erst als ich mir das Video der Ziehung anschaute, erkannte ich mein Profilbild wieder. Unglaublich! Es war kurz vor Weihnachten, also kaufte ich erst mal Geschenke ein. Dann übernahm ich Patenschaften für gerettete Tiere auf einem Lebenshof.

Neid gab es in meinem Umfeld gar nicht, alle haben sich für mich gefreut. Aber am Anfang haderte ich mit mir selbst: Hatte ich das Geld wirklich verdient? Schließlich gibt es Menschen, die es viel dringender brauchen als ich selbst. Dann wurde mir klar, dass es nicht darum geht. Das Grundeinkommen ist bedingungslos, jeder soll damit machen, was er will.

Ich hoffe, dass das Grundeinkommen Realität wird. Mit einem garantierten Gehalt, das Sicherheit gibt, würden sich bestimmt mehr Leute trauen, ihre Ideen umzusetzen. Ich habe davon profitiert: Meine Eisdiele trägt sich inzwischen selbst und läuft sogar jedes Jahr besser."