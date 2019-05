Mieter zahlt Miete nicht

Mein langjähriger Mieter zahlt seit Monaten sehr unpünktlich seine Miete. Teil erst im Folgemonat. Da ich ihn nach mehreren Versuchen Teller. nicht erreichen konnte bin ich zur Wohnung gefahren. Hätte ja auch was passiert sein können. Dort traf ich zwei Frauen an, die mich erst nicht verstanden und dann meinten sie seien Besucher und der Mieter gerade nicht da. Im Mietvertrag ist darauf hingewiesen dass die Wohnung nur von Mieter bewohnt werden darf. Besuch selbstverständl erlaubt. Sah mir jedoch so aus als würden die Damen dort wohnen. Plötzlich erreichte ich dann auch den Mieter der sich entschuldigte Job verloren...Probleme und Co. Habe darauf hingewiesen dass er mich künftig ansprechen soll, da ich so vermute er vermietet unter und co... Wieder unpünktliche Mieten seit Monaten. Daraufhin kam meinerseits die Kündigung die lange im Postamt lag bis sie abgeholt wurde. Habe volle kündigungsfrist (9Monate) eingehalten. Seitdem weiterhin Miete erst um den 20sten rum gezahlt und für April nun noch gar nicht. Kann man in so einem Fall nachträglich fristlos kündigen? Suche gerade nach einem passenden Anwalt. Bin kein Unmensch aber kann mir das nicht leisten ständig die fehlende Miete ( die für Muc Verhältnisse mehr als Fair ist. Was tun? Danke