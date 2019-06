View this post on Instagram

Happy Happy Menstruationstag! Im Bundestag wird jetzt die Besteuerung von Monatshygiene (Tampons, Binden, Menstruationstassen) besprochen, weil so viele Leute der Meinung sind, die Besteuerung von 19% ist nicht mehr Zeitgemäß und diskriminiert Frauen. Die Periode ist kein Luxus und Tampons und Binden gehören zum Grundbedarf einer jeden Frau! Auf der ganzen Welt sollte Frauen und Mädchen der Zugang zu diesen Produkten ermöglicht werden! Leider ist das Thema Menstruation in vielen Entwicklungsländern immer noch extrem schwierig... „Es wurde festgestellt, dass der Beginn der Periode dazu führt, dass viele Mädchen die Schule verlassen, oder zumindest während ihrer Tage zuhause bleiben und so im Stoff zurückfallen. Die schlichte Tatsache, dass Mädchen menstruieren, führt also häufig dazu, dass sie ihre Bildung nicht wie ein Junge verfolgen können“ Danke an @one und alle Organisationen, die sich dafür einsetzen, dass sich das ändert! 🙏 VIVA LA MENSTRUATION #armutistsexistisch #povertyissexist #menstruation #odeandieperiode #periodday #erdbeerwoche #tampontax