Die unfaire Besteuerung von Periodenprodukten wird seit vielen Jahren immer wieder heiß diskutiert wird und hat in den nun endlich die Aufmerksamkeit bekommen, die es verdient. Während Schnittblumen und Rennpferde laut dem deutschen Mehrwertsteuersystem als Grundbedarf gelten und deshalb mit einem ermäßigten Steuersatz von sieben Prozent versehen werden, berechnet man Menstruierenden beim Einkauf immer noch satte 19 Prozent auf Tampons, Binden und Menstruationstassen.

Eine 2018 gestartete Petition auf der Online-Plattform change.org sammelte bereits zahlreiche Stimmen, und in der ersten Jahreshälfte 2019 legten NEON und einhorn mit einer weiteren Petition nach, diesmal direkt an den Petitionsausschuss des Bundestages gerichtet. Innerhalb nur eines Monats konnten wir über 80.000 Unterstützer und Unterstützerinnen für unsere Sache finden. Nach einer aufregenden und erfolgreichen Diskussion im Petitionsausschuss geht die Sache nun an die Big Boys and Girls – nämlich in den Bundestag.

Nachdem Finanzminister Olaf Scholz sich bereits unterstützend geäußert hatte, wurde die Ermäßigung in den Entwurf des neuen Jahressteuergesetzes geschrieben, über den heute in der 124. Bundestagssitzung abgestimmt wird. (Disclaimer: Nur, damit ihr nicht verwirrt seid: In der heutigen Sitzung stimmt der Bundestag auch über einen Antrag der Partei die Linke ab, in der einige Abgeordneten schon im Mai den Bundestag aufgefordert hatten, die Mehrwertsteuer auf Periodenprodukte zu senken. Da die Absenkung aber jetzt im Jahressteuergesetz steht, wird der Bundestag diesen alten Antrag heute höchst wahrscheinlich ablehnen. Das heißt aber natürlich nicht, dass die Absenkung vom Tisch ist – sie versteckt sich einfach nur in einem anderen Gesetz.)

Sollte die Entscheidung in unserem Sinne fallen, dürften Periodenprodukte wie Tampons, Binden und Menstruationstassen schon ab 2020 mit dem ermäßigten Steuersatz über den Ladentisch gehen. Und während sich immer noch etwas ändern kann, lassen die Signale, die wir in den letzten Monaten seitens der Fraktionen bekommen haben, hoffen. Sicher ist also wie immer noch nix, aber wir haben ein gutes Gefühl – von daher: Stellt doch ruhig schon mal den Schampus kalt!