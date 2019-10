So sieht es aus, wenn die Politik zuhört: Bundesfinanzminister Olaf Scholz hat am Freitag angekündigt, die Mehrwertsteuer auf Monatshygieneprodukte wie Tampons, Binden oder Menstruationstassen von 19 auf sieben Prozent senken zu wollen. "Wir bringen das jetzt auf den Weg, denn es ist richtig!", sagte der SPD-Politiker der Nachrichtenagentur dpa und auf Twitter. Fast noch wichtiger war aber dieser Satz von ihm, der voran ging: "Viele Frauen haben sich für einen ermäßigten Steuersatz stark gemacht." Denn er zeigt, dass auf etwas gehört wurde, was lange von vielen als unwichtig und lächerlich abgetan wurde.

Viele #Frauen haben sich für einen ermäßigten Steuersatz stark gemacht. Wir bringen das jetzt auf den Weg, denn es ist richtig! Mein Vorschlag ist, dass das gleich am 1. Januar in Kraft tritt 💪#tamponsteuer #pinktax #tampontax @njroloff @PalinaRojinski — Olaf Scholz (@OlafScholz) October 4, 2019

Als NEON Anfang des Jahres eine Petition zur Senkung der Tampon-Steuer beim Bundestag einreichte, konnten wir nicht ahnen, wie viel Unterstützung wir für ein Thema finden würden, welches zwar die Hälfte der Menschheit betrifft - aber so oft noch von Scham und Tabus begleitet ist. Gemeinsam mit dem Start-up Einhorn und zahlreichen Prominenten gelang es uns, über 81.000 Unterschriften - übrigens von Frauen UND Männern - einzusammeln. Ein riesiger Erfolg. Und wir wussten: Wir sind nicht alleine mit der Meinung. Die Periode ist kein Luxus - und darf somit nicht unter die umgangssprachlich sogenannte Luxussteuer fallen. In der Politik sah man die Sache allerdings erst noch etwas zögerlicher.

Lest hier, was uns Politiker damals zu unserem Vorhaben sagten und Hier, wie das Mehrwertsteuersystem bei uns funktioniert

Die Periode sucht sich keiner aus - sie ist unausweichlich

Häufige Gegenargumente waren: Das Mehrwertsteuersystem müsse grundlegend überdacht werden, weitere Ausnahmen sorgen nur für noch mehr Chaos und überhaupt: Wer garantiere, dass der Handel die Ersparnis auch an den Verbraucher weitergebe? Dabei ging es um viel mehr als das.

Periodenprodukte sind das einzige, was ausschließlich Menstruierende benachteiligt. Kondome kaufen alle, Klopapier und Rasierer auch. Aber Menstruationsprodukte brauchen nur Menstruierende – die oft ohnehin schon weniger verdienen. Und von der Industrie benachteiligt werden: Erst kürzlich hat der Verbraucherschutz wieder aufgezeigt, dass der Einzelhandel häufig Gender Pricing betreibt – also Produkte, die an Frauen gerichtet sind, teurer verkauft als vergleichbare Produkte für Männer. Umso wichtiger ist es, dass die Bundesregierung anerkennt, dass die Menstruation kein Luxus ist. Damit wenigstens der Staat nicht weiter Menstruierende benachteiligt und diesen Sexismus im Mehrwertsteuersystem nicht einfach hinnimmt. Denn keiner sucht sich die Periode aus, sie ist unausweichlich. Wenn Menstruierende dabei auch noch einige Euros im Jahr sparen - umso besser. Viele Hersteller und Händler haben NEON bereits signalisiert, dass sie die Ersparnis auch an den Verbraucher weitergeben würden.

Das EU-Parlament hat seine Mitgliedstaaten übrigens längst dazu aufgerufen, in Ländern wie Kenia, Kanada oder Australien wurden die Steuern auf Periodenprodukte bereits ganz abgeschafft, in Frankreich und Spanien ist der Satz nach Protesten gesenkt worden. Neben der NEON-Petition hatte eine Petition auf der Plattform "change.org" außerdem über 180.000 Unterstützer gefunden. Es war einfach an der Zeit. Dass Olaf Scholz das verstanden hat, ist gut und wichtig - aber war vor allem überfällig.

Scholz will die Änderung nun in den Entwurf des Jahressteuergesetzes einbringen, wenn alles glatt läuft, könnte die Senkung schon ab dem 1. Januar in Kraft treten, Dann wäre die Periode endlich auch bei uns #keinluxus mehr.