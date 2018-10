In Zeiten, in denen Donald Trump, der mächtigste Mann der Welt, erst jetzt eingesteht, dass es den Klimawandel tatsächlich gibt, ist es nicht immer leicht, ein junger Mensch zu sein. Ein 72-Jähriger hat ja auch gut reden. So lange wird er wohl nicht mehr auf diesem sterbenden Planeten verbringen. In den USA kämpfen seit drei Jahren junge Amerikaner für eine neue Klimapolitik – und gegen die Regierung.

21 junge Kläger gegen die Vereinigten Staaten

Die 22-Jährige Kelsey Juliana hat den Stein dafür ins Rollen gebracht. Seit sie zehn Jahre alt ist, setzt sie sich für den Klima-Aktivismus ein und verklagte bereits als 15-Jährige mit Unterstützung der Non-Profit-Organisation "Our Children's Trust" Klage den Oregon State Governor. Sie forderte schon damals einen Klimaplan zur Reduktion der Emissionen und zum Schutz der Atmosphäre. 2015 reichte sie dann zusammen mit 20 anderen jungen Menschen eine Verfassungsklage wegen des Klimawandels gegen die Regierung der Vereinigten Staaten, damals noch unter Präsident Barack Obama, ein – und hatte nun Erfolg.

Eine Richterin hat die Klage zugelassen. Am 29. Oktober wird der Fall "Juliana vs. USA" am Eugene Federal District Courthouse in Oregon angehört. Unterstützung bekommen die 21 jungen Kläger weiterhin von "Our Children's Trust". Die Organisation hat nennt es den "Prozess des Jahrhunderts". Angesichts der von Wissenschaftlern und Experten prophezeiten, drohenden Klimakatastrophe ein passender Titel. Die 21 Jugendlichen und jungen Erwachsenen haben die Bewegung "Youth v. Gov" (deutsch: "Jugend gegen Regierung") gegründet.

Seit 50 Jahren wisse die Regierung von der Gefahr des Klimawandels

"Unsere Regierung hat von den Gefahren des Klimawandels seit mehr als 50 Jahren gewusst", schreibt sie auf ihrer Website. "Trotz dieses Wissens haben die Vereinigten Staaten weiterhin ein rücksichtsloses und gefährliches Wachstum von fossilen Brennstoffen verfolgt, die der Gesundheit unserer Gemeinden schadet und unsere Zukunft bedroht."

Die Zulassung der Klage ist nicht nur ein kleiner Sieg für die Bewegung, sondern auch ein wichtiges Zeichen für den Klimaschutz. "Wenn die Klimawissenschaft in den Gerichtssaal tritt, wird der Richter feststellen, dass die Regierung die Verfassung verletzt", sagte Phil Gregory, der Anwalt der Kläger, laut "NBC News". Die Bezirksrichterin Ann Aiken stellte allerdings eine Bedingung: Donald Trump selbst darf nicht verklagt werden, denn die Rechtslage bei einer Klage gegen einen amtierenden Präsidenten sei nicht klar.