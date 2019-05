Der Umgang der Union mit dem medienwirksamen Video von Rezo lässt bislang zu wünschen übrig. Einzelne Reaktionen versuchen vor allem, dem Youtuber die nötige Seriosität abzusprechen. "Unsaubere Recherche, einseitige Darstellung & viel Clickbaiting" wurden Rezo zum Beispiel vom Büroleiter des früheren CDU-Generalsekretärs Peter Tauber, Marian Bracht, vorgeworfen. Eine mit Spannung erwartete Replik von Philipp Amthor ließ bis Donnerstagvormittag weiter auf sich warten.

Und so geht das mediale Weglächeln eines Clips, der bis jetzt über 4,8 Millionen Aufrufe verzeichnen kann, weiter. Ein groteskes Highlight liefert in diesem Zusammenhang der von CSU-Mitgliedern geführte Twitter-Account @CSU_Aufbruch, der via twitteraudit.com herausgefunden haben will, dass Rezo auf seinem Account satte 37 Prozent Fake-Abonnenten versammelt. Deshalb stelle sich die legitime Frage, heißt es in dem entsprechenden Posting, wieviele der Abrufe für das Rezo-Video ebenfalls gekauft oder gefälscht seien.

Rezo: CSU-Account erwähnt Fake-Follower

Zugegeben: ein ziemlich hilfloser Versuch, mit vielbeachteter, sachlicher Kritik umzugehen. Die Reaktion der User folgt entsprechend prompt:

Mit mehr als 50% #Fake-Abonnenten auf dem @CSU Account (laut https://t.co/dQ8k4ur7uX ) stellt sich die legitime Frage, wieviele Wähler in wahrheit echt sind und der rest gekauft/gefälscht 🤔 pic.twitter.com/6v8AIcuPcL — MrMoregame (@MrMoregame) 22. Mai 2019

Fun Fact: es könnten 100% Fake-Abonnenten sein oder auch jeder einzelne View gekauft.



Das ändert nichts am Inhalt des Videos.



Hauptsache, wieder bisschen diffamiert, hm?



Die Ironie dabei ist: mit solchen Aktionen unterstreicht ihr leider nur einzelne Aussagen des Videos. — 𝐆𝐑🤔𝐍𝐊𝐇 (@Gronkh) 22. Mai 2019

@CSU_Aufbruch verweist daraufhin nicht ohne Stolz und mit provokantem Kuss-Smiley versehen auf seine ziemlich fake-freie Followerschaft ...

... aber das reicht weder der politisch unkorrekten Community ...

Wen juckt den deine kleine Pimmel Seite — strix (@FerdiFrk) 22. Mai 2019

... noch der gemäßigten:

Nicht gerade meine Wortwahl, aber inhaltlich korrekt ^^ — GameeMotion (@GameeMotion0) 22. Mai 2019

Es wird offenbar höchste Zeit für so manches Mitglied der Union, sich wieder verstärkt um die von Rezo diskutierten Inhalte zu kümmern. Reminder: Sonntag ist Europawahl.