Es gibt wohl kaum jemanden in Deutschland, der das Video des erfolgreichen Youtubers Rezo noch nicht zumindest in Ausschnitten gesehen hat. "Zerstörung der CDU" heißt es, ist etwa 55 Minuten lang und wurde inzwischen stolze 14 Millionen Mal angeklickt. Was allerdings noch niemand gesehen hat, ist das heiß ersehnte Antwort-Video der CDU. Versprochen war es, gedreht wurde es – nur zur Veröffentlichung kam es nie. Nun verriet CDU-Shooting-Star Philipp Amthor, Protagonist des ominösen Partei-Videos, bei Markus Lanz, was sein großer Auftakt, der erste Satz des Videos gewesen ist.

Das ganze Video habe er nicht auf dem Handy, könne es also dem flehenden Moderator nicht zeigen: "Das habe ich aus Sicherheitsgründen gemacht", sagt der junge Politiker, den Lanz zuvor als "26-Jährigen im Anzug eines 50-Jährigen" vorgestellt hatte, "denn eines war klar: Wenn ich mir das Video hätte schicken lassen und das durch ominöse Wege, wie das in Berlin manchmal ist, […] in den Redaktionen gelandet wäre, dann hätte so mancher wieder gesagt, da hat der Amthor sein Video weitergegeben. Deshalb habe ich gesagt: Schickt es mir nicht!"

Rezo vs. CDU: So fängt Philipp Amthors geheimes Video an

Die Entscheidung zur Nichtveröffentlichung habe nicht am Inhalt gelegen, sondern an der Frage, welches Format als Antwort am Sinnvollsten sei. Auf die Frage, ob er sich denn noch an seinen Text erinnern könne, antwortet Amthor, er könne sich nicht an alle Aussagen aus den insgesamt zwei Stunden (!) Dreh erinnern, doch den ersten Satz, könne er gerne "spoilern". Und in diesem Moment hört man förmlich, wie Fernsehdeutschland gebannt die Luft anhält. Amthor schaut in die Kamera, zieht kess die Augenbrauen hoch und sagt: "Hey, Rezo! Du alter Zerstörer!"

Super geworden der Teaser für die neuen Black Mirror pic.twitter.com/3ntyhVilLV — Samira El Ouassil (@samelou) June 6, 2019

Das Video sei eine inhaltliche Auseinandersetzung mit Rezos Thesen gewesen. Die vier wichtigsten Themenfelder: Bildung, Soziales, Klima/Umwelt und Außenpolitik.

Das massive nachrichtliche Interesse an beiden Videos, sowohl dem von Rezo, als auch seinem eigenen, habe ihn übrigens überrascht. Aber: "Jenseits des Videos und des Inhalts, kann man auf jeden Fall daraus ableiten: War das beste Kommunikation vor der Europawahl? Ich würde sagen, nein. Müssen wir alle, als Parteien, nicht nur die CDU […], ein bisschen was dazu lernen, wie man vernünftig den Ton des Internets trifft? Ich glaub, ja."