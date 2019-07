Trump ist der Präsident der Fettnäpfchen: In Brüssel drängelte er sich bei seinem ersten NATO-Treffen in die erste Reihe, auf Twitter beendet er Sätze nicht oder verwirrt mit seltsamen Buchstabenansammlungen (#covfefe) und wir erinnern uns alle an den Awkward-Handshake-Moment mit Merkel:

Seine neueste Entgleisung ist weniger harmlos. Nachdem Trump am Wochenende in einem Tweet vier Kongressabgeordnete rassistisch beleidigte, reicht es den Twitter-Nutzern nun. Trump legte Alexandra Ocasio-Cortez, Ilhan Omar, Ayanna Presley und Rashida Tlaib nahe, wieder zurück in ihr Land zu ziehen und hielt sich auch noch bei einer Rede mit rassistischen Äußerungen nicht zurück. Übrigens: Alle vier Frauen sind Amerikaner, drei davon sogar in den USA geboren. Unter dem Hashtag #ObamaWasBetterAt ("Obama war besser im ...") sammelt Twitter die besten Vergleiche zwischen den beiden Präsidenten – und die meisten sind wirklich unterhaltsam.

Kindermund tut Wahrheit kund

Frei nach dem Motto Kinder und Besoffene sagen immer die Wahrheit, stellt dieser Nutzer Bilder von Trump und Obama zusammen mit Kindern einander gegenüber.

Children and animals have always been the best judges of character. #ObamaWasBetterAt pic.twitter.com/hCajcKHuy2 — Creative Resistance (@creative_resist) July 16, 2019

Auch der Weißkopfseeadler, das amerikanische Wappentier, ist bekanntlich nicht der größte Trump-Fan.

It was huge!

Präsident Donald Trump zeigte uns allen schon kurz nach Amtsantritt, wie gut er mit Zahlen umgehen kann.

Damals legte er dem Pressesprecher in den Mund, dass "das die größte Menschenmenge war, die eine Amtseinführung je gesehen hat, Punkt.“

Gentleman durch und durch

Immer wieder wird auch das weniger galante Benehmen des 73-Jährigen kritisiert.

Regen ist sein größter Feind

Generell kann der amtierende Präsident nicht nur nicht einschätzen, wer unter den Schirm gehört, auch die Funktionsweise des komplizierten Geräts scheint ihm nicht voll und ganz klar.

Die Obama-Anhänger bekommen allerdings auch viel Gegenwind: In anderen Tweets wird beispielsweise Obamas Dronen-Einsatz im Libanon oder das Scheitern seiner Gesundheitsreform kritisiert. Der Großteil der Beiträge beinhaltet allerdings auf die Frage, "Was hat Obama besser gemacht?", nur ein Wort: everything.

Quelle: Twitter