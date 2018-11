Menschen mit Angst vor Bärten, sogenannte Pogonophobiker, sollten sich dieses Jahr zu Weihnachten in Acht nehmen: Nach Shampoo und Stylingcreme kommen jetzt die besten Geschenke für die Gesichtsbehaarung. Bart-Mützen und Bart-Christbaumkugeln, Lichterkette für den Herren mit Stil – es gibt nichts, das es nicht gibt.

Allen, die noch keinen Bart haben, sei gesagt: Eine wissenschaftliche Studie hat herausgefunden, das Frauen Männer mit Bärten durchschnittlich attraktiver finden. Das Journal of Evolutionary Biology bat 8500 Frauen, Männer mit und ohne Bart nach ihrem "Boyfriend“-Potenzial zu bewerten. Ergebnis: Alle Frauen fanden die Männer mit Bart besser als die ohne. Am höchsten wurden dichte Stoppeln, also mehr als der klassische Drei-Tage-Bart, bewertet. Darauf folgten Vollbart und leichte Stoppeln. Laut Aussage der Forscher verbinden Frauen Bärte mit dem Alter und der sozialen Dominanz.

Die besten Geschenkideen für den Bart

Was spricht also dagegen, seine Bart in der Vorweihnachtszeit noch ein bisschen mehr in Szene zu setzen? In unserer Galerie findest du die entsprechenden Anregungen.