Mit der Cola ist es wie mit dem Bier: Es gibt die Traditionalisten, die nur auf das Original schwören und höchstens dahingehend Unterschiede machen, ob die Brause nun aus der Glasflasche, der Plastikflasche oder aus der Dose am besten schmeckt. Und dann gibt es die Experimentierfreudigen, die sich Cola – ähnlich den Craft-Beer-Trinkern – in allen möglichen Geschmacksrichtungen vorstellen können.

Das ist die Kundschaft, die seit Jahren neben der klassischen Spezi-Mischung auch gerne mal Sorten wie Cherry oder Vanille trinkt. In den letzten Jahren wurden diese Varianten in den USA ohne großen Marketingaufwand verstärkt konsumiert, weshalb der Konzern nun den Launch einer neuen Sorte verkündet: "Orange Vanilla Coke" wird ab Ende Februar zunächst nur in den USA erhältlich sein, sowohl "normal" als auch in Zero-Version. Laut eines Berichts des "Business Insider" ist es die erste neue Cola-Sorte seit über einem Jahrzehnt.

Coca-Cola: "Rohdiamant" im Portfolio

Kate Carpenter, Marken-Verantwortliche des Unternehmens, spricht in dem Wirtschaftsmagazin von einem "Rohdiamanten" im Geschmäcker-Portfolio. Die Kommentare der Fans in den sozialen Medien fallen da zumindest teilweise etwas skeptischer aus: "Es wird entweder vorzüglich schmecken oder super-ekelhaft", schreibt ein User. Andere würden sich lieber andere Sorten wie "Kaffee" oder "Himbeere wünschen.

Tatsächlich hatte das Entwicklungsteam auf der Suche nach der neuen Sorte auch Geschmacksrichtungen wie Himbeere, Zitrone und Ingwer in Betracht gezogen, heißt es in der Pressemitteilung. Am Ende habe sich die "Orange Vanilla Coke" aber Tests von Fokus-Gruppen durchgesetzt.