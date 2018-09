Coca-Cola wird bald Dope: Getränke-Hersteller plant Cannabis-Drinks

Coca-Cola, Coca-Cola zero, Coca-Cola light, Coca-Cola Vanille, Coca-Cola cherry, Coca-Cola light koffeinfrei, Coca-Cola light Lemon C, Coca-Cola zero koffeinfrei: Es gibt inzwischen mehr als ein halbes Dutzend Sorten des beliebtesten Soft-Getränks der Welt. Dem kanadischen Business-Sender BNN Bloomberg zufolge kann in Zukunft eine cannabishaltige Sorte dazukommen. Das US-Unternehmen führt diesbezüglich Gespräche mit dem kanadischen Marihuana-Produzenten Aurora.

"Wir beobachten das Wachstum von nicht-psychoaktivem CBD als Bestandteil von funktionellen Wellnessgetränken auf der ganzen Welt", teilte Coca-Cola-Sprecher Kent Landers in einer E-Mail-Mitteilung an Bloomberg News mit. "Dieser Bereich entwickelt sich schnell. Allerdings sind derzeit noch keine Entscheidungen getroffen worden." Zu den Verhandlungen mit Aurora wollte Landers aber keinen Kommentar abgeben. Die Gespräche seien laut einem Insider aber "ziemlich weit fortgeschritten".

Wird man durch die Cola dann high?

Allerdings soll die Cannabis-Cola nicht high machen. Unter Berufung des Insiders geht der Fernsehsender von einem "Erholungstrunk" aus, das vor allem gegen Schmerzen, Entzündungen und Krämpfe wirken soll. Der Grund für die Annahme: Der Drink soll auf Cannabidiol (CBD) basieren – einem Inhaltsstoffe der Hanfpflanze, der anders als Tetrahydrocannabinol (THC) keine psychoaktive Wirkung hat.

Eine Kooperation für Coca-Cola ist auch aus wirtschaftlicher Sicht interessant. Neueste Schätzungen gehen davon aus, dass der CBD-Markt bis zum Jahr 2020 auf 1,8 Milliarden Euro anwachsen wird. Zum Vergleich: Im Jahr 2015 waren es "nur" 173 Millionen Euro. Das geht aus einem kürzlich im "Hanf Business Journal" veröffentlichten Bericht hervor. Der CBD-Markt profitiert vor allem von den neuen Gesetzen in Kanada und einigen US-Bundesstaaten, die Marihuana auch für nicht medizinische Zwecke als Genussmittel legalisiert haben. Dennoch bleibt nach dem US-Bundesrecht der Handel damit verboten.

Coca-Cola stellt sogar schon alkoholhaltige Getränke her

Es ist nicht die erste Meldung in diesem Jahr, dass der Getränkeriese sein Sortiment vergrößert. Im März wurde bereits bekannt, dass Coca-Cola in Japan erstmals in seiner Konzerngeschichte ein alkoholisches Getränk auf den Markt bringt. Der Konzern will damit die sinkenden Limonadenverkäufe kompensieren.