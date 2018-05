Dieser Vorfall hatte für Aufsehen gesorgt: Im April wurden in Philadelphia zwei Afroamerikaner von Polizisten in Handschellen aus einer Starbucks-Filiale befördert, nachdem ein Angestellter den beiden Hausfriedensbruch vorwarf. Sie hatten nichts bestellt und wollten die Toilette benutzen. Nach Angaben ihres Anwalts hatten sie sich zu einem geschäftlichen Treffen in dem Café verabredet. Bestellt hätten sie nichts, weil sie noch auf einen dritten Teilnehmer gewartet hätten.



Zwar wurden die Männer kurze Zeit wieder auf freien Fuß gesetzt, das Video von der Festnahme machte jedoch schnell im Internet die Runde. Und blieb nicht ohne Echo. Viele warfen der Kaffeekette Rassismus vor, Demonstranten legten kurzzeitig den Betrieb der Starbucks-Filiale lahm.



Starbucks will Schulungs-Material teilen

Um sich von dem Image-Schaden reinzuwaschen, kündigte Starbucks-Chef Kevin Johnson drastische Maßnahmen an. Das Unternehmen schult am 29. Mai sämtliche Mitarbeiter zum Thema Rassismus. Dafür schließt Starbucks nach eigenen Angaben für vier Stunden seine rund 8000 US-Filialen.



Laut CNN soll in dieser Zeit unter anderem über rassistische Voreingenommenheit und die Geschichte der Rassendiskriminierung im öffentlichen Raum in den Vereinigten Staaten diskutiert werden. Zur Ausarbeitung des Programms sollen dem Unternehmen mehrere Experten zur Seite gestanden haben, darunter auch die schwarze Rechtsanwältin Sherrilyn Ifill, Vorsitzende der Bürgerrechtsorganisation NAACP.



Der aktuellen Schulungsmaßnahme sollen noch weitere folgen. Auch will das Unternehmen die Schulungsmaterialien im Anschluss öffentlich machen und hofft, dass auch andere Unternehmen diese an ihren Arbeitsplätzen benutzen. Seine Hausregeln hat das Unternehmen inzwischen angepasst. So dürfen auch Menschen die Toilette in den Filialen benutzen, wenn sie dort nichts konsumieren.