In wenigen Tagen ist Heiligabend – und, wie jedes Jahr, sind Millionen Deutsche auf der Suche nach Weihnachtsgeschenken für ihre Liebsten. Seit Jahren boomt der Onlinekauf von Produkten, die dann am Weihnachtsabend unter dem Tannenbaum liegen. Die Vorteile des Onlineshoppings liegen auf der Hand: Häufig sind Produkte online günstiger, man hat eine große Auswahl und beim Shopping über Smartphone, Tablet oder PC lassen sich überfüllte Einkaufsstraßen und Geschäfte meiden.

Weihnachtsshopping ohne Amazon ist inzwischen eigentlich undenkbar. Deswegen weiß das weltweit größte Onlineversandhaus auch, was die Deutschen sich am liebsten unter den Tannenbaum legen. Dazu veröffentlicht das Unternehmen Listen mit den "am häufigsten geschenkten" Produkten.

Von Socken bis "Biere der Welt" – das sind die beliebtesten Geschenke bei Amazon

Die Listen werden nach Angaben des Unternehmens stündlich aktualisiert. Wir zeigen euch einige der diesjährigen Geschenke-Highlights. Spoiler: Socken sind immer noch sehr beliebt ...

Musik zum Weihnachtsfest – das ist immer ein beliebtes Geschenk. Nicht wenige Musiker bringen pünktlich zu Weihnachten neue CDs oder Best-of-Alben auf den Markt. Obwohl die Schallplatte gerade ein Comeback erlebt, landet unter den Topsellern "Musik-CDs und Vinyl" die erste Vinylscheibe nur auf Platz 18 ("Greatest Hits Remastered" von Queen).

Musik-CDs und Vinyl:

1. "Tumult"(Ltd. Deluxe) von Herbert Grönemeyer (CD)

2. "Liebe" von Mark Forster (CD)

Alles beim Alten: Socken dürfen an Weihnachten nicht fehlen

Kein (!) Weihnachten ohne Socken. Man glaubt es kaum, aber auch 2018 sind Socken so beliebt wie eh und je. Sie belegen in der Rubrik "Bekleidung" die ersten beiden Plätze.

Bekleidung:

1. Piarini 1 Paar Kuschelsocken mit ABS Sohle

2. Jarseen 2 Geschenk-Box Kuschelsocken

Nintendo kann mit einer Neuauflage des berühmten Super Nintendo punkten. Auf Platz zwei landet der Alltime-Classic FIFA, bei dem man seine Lieblingsfußballer zusammenwürfeln und – im besten Falle – zum Erfolg führen kann.

Games:

1. Nintendo Classic: Super Nintendo Entertainment System

2. FIFA 19 - Standard Edition

Wer nicht selbst basteln mag, der kann sich bei den "Handmake"-Produkten bei Amazon bedienen. Ganz hoch im Kurs: Bilder für die "beste Mama der Welt". Tipp aus Redaktion: Selbermachen ist gar nicht so schwer und kommt in der Regel (noch) viel besser an.

Handmake Produkte:

1. Beste Mama Bild mit Rahmen

2. DANKE Liebeserklärung mit Rahmen

Dass an Weihnachten gerne und reichlich gespeist wird, ist kein Geheimnis. So wundert es nicht, dass des Deutschen liebstes alkoholisches Getränk (Bier) auf dem ersten Platz der Amazon-Liste landet. Auf Platz zwei landet die Kombination aus Wein und Schokolade.

Lebensmittel und Getränke:

1. 12x BIERE DER WELT Flaschen (Geschenkkarton)

2. Geschenkset "Gaumenfreude" Schokolade und Wein

Kategorie "Haustier" – Hund schlägt Katze

Hund lässt Katze hinter sich: Auch wenn immer wieder darüber diskutiert wird, ob denn jetzt Katzen oder Hunde des Deutschen liebsten Haustiere sind, muss sich die Katze bei Amazon zumindest geschlagen geben. Auf den ersten zwei Plätzen landen Produkte für Hunde.

Haustier:

1. Trixie Dog Activitie Spiele

2. Furbo Hundekamera / Haustierkamera

Kurz mal was warm machen? Oder doch Mikrowellen-Lasagne als "Mikro-Gourmet-Variante"? Wie auch immer: Angeführt wird die Amazon-Liste der Elektro-Großgeräte von Mikrowellen.

Elektro-Großgeräte:

1. Severin 2-in-1 Mikrowelle mit Grillfunktion

2. Samsung MW3500 Mikrowelle

Auch im digitalen Zeitalter sind und bleiben Bücher offensichtlich ein Dauerbrenner. Die Autobiografie von der ehemaligen First Lady Michelle Obama, in der sie unter anderem über ihre künstliche Befruchtung spricht, hat es auf das goldene Treppchen der Amazon-Bestseller zu Weihnachten geschafft. Auf Platz zwei wird es dann schon etwas ungemütlicher. Hier landet der Psychothriller "Der Insasse" von Sebastian Fitzek.

Bücher:

1. "BECOMING: Meine Geschichte" von Michelle Obama

2. "Der Insasse: Psychotrhiller" von Sebastian Fitzek

Mit über 2000 überwiegend positiven Kundenbewertungen hat sich ein Fön an die Spitze der Kategorie "Drogerie und Körperpflege" gekämpft. Auf Platz zwei landet ein elektronisches Massagegerät – mit Wärmefunktion. Na dann kann Weihnachten ja nur entspannt werden.

Drogerie und Körperpflege:

1. Phlips DryCare Advanced Haartrockner

2. Massagegerät mit Wärmefunktion für Schulter Nacken Rücken

Wenn euch unsere Beispiele noch nicht reichen, findet ihr weitere Listen aus anderen Kategorien der "am häufigsten geschenkten" Produkte von Amazon hier.

Stand der im Artikel vorgestellten Listen: 21. Dezember, 12 Uhr.

Quelle: Amazon Deutschland