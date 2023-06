: Schuldengesetz beschlossen: USA wenden Zahlungsunfähigkeit ab

Eine drohende Zahlungsunfähigkeit der US-Regierung ist abgewendet. Nach dem Repräsentantenhaus billigte am späten Donnerstagabend (Ortszeit) auch der Senat einen Gesetzentwurf, mit dem die staatliche Schuldenobergrenze in den USA vorerst ausgesetzt werden soll. Ohne den Schritt wäre der US-Regierung in wenigen Tagen das Geld ausgegangen.