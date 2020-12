"Bild"-Weihnachtsumfrage: Suppe bei Scholz und Pastete bei Klöckner

Deutsche Spitzenpolitiker essen an Heiligabend und den Weihnachtsfeiertagen überwiegend traditionelle, aber teils auch ausgefallene Gerichte.

Deutsche Spitzenpolitiker essen an Heiligabend und den Weihnachtsfeiertagen überwiegend traditionelle, aber teils auch ausgefallene Gerichte. Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) freut sich auf Blätterteigpastete, Finanzminister Olaf Scholz (SPD) auf eine vietnamesische Suppe, wie die "Bild"-Zeitung (Heiligabendausgabe) berichtete. Bei Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) gibt es Heringsalat, bei Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) ein Lammgericht.

"Die Suppe Pho Bo", sagte Scholz in der "Bild"-Weihnachtsumfrage zu den Festtagsessen prominenter Politiker. "Wärmt. Und erinnert an einen schönen Urlaub mit meiner Frau in Vietnam." Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) serviert Lachsfilet mit Vollkornnudeln und zum Nachtisch Apfelstrudel mit Vanilleeis. "Ich mag das Lachsfilet im Ofen gebacken mit Honigkruste besonders gern", sagte Altmaier. Arbeitsminister Heil verriet: "Bei uns gibt es Lammschmortopf provenzialischer Art. Eines meiner Lieblingsgerichte."

Bei Landwirtschaftsministerin Klöckner gibt es "traditionell am Heiligen Abend Blätterteigpastete mit Hühnerfrikassee, dazu Feldsalat mit Pilzen und Walnüssen, als Vorspeise gibt es eine Mango-Mozzarella-Platte mit Macadamia-Nüssen und Limettendressing." Die Vorspeise sei nicht festgelegt, "aber Pastete und Frikassee ist einfach Tradition". Dazu passe "ein guter Weißburgunder von der Nahe".

Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) sagte, das Weihnachtsessen sei bei ihr "ganz klassisch": "Heiligabend zum Mittag Karpfen und am Abend Kartoffelsalat und Würstchen. Am ersten Weihnachtstag Gans mit Klößen und Rotkohl."

CSU-Chef Söder antwortete auf die Umfrage: "An Heiligabend freue ich mich traditionell auf einen roten Heringssalat. So wie ihn meine Mutter gemacht hat - mit Äpfeln und Eiern. Und am ersten Weihnachtstag gibt es natürlich Gans mit Kloß, Blaukraut und Sellerie." Der sächsische Regierungschef Michael Kretschmer (CDU) setzt auf schlesische Traditionskost zum Fest: "Zum Abendessen gibt es schlesische Bratwürste, selbstgemachtes Sauerkraut und Kartoffelstampf und natürlich auch die schlesischen Mohnklöße."

Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach (SPD) sagte: "Ich lasse mich wie jedes Jahr überraschen: Meine 85-jährige Mutter kocht, sie ist eine gute und erfahrene Köchin." Er könne nur sagen, "dass es kein Fleisch-Gericht sein wird, weil ich seit 1988 kein Fleisch mehr esse. Und das Gericht wird salzlos sein."

Der frühere SPD-Vorsitzende Sigmar Gabriel isst mit seiner Familie am 24. Dezember Würstchen: "Am Heiligen Abend ist bei uns traditionell 'Schmalhans Küchenmeister'. Den Weihnachtsbraten gibt es erst am ersten Feiertag", sagte er.