"Finanztest": Angebotsvergleich bei Immobilienkrediten kann zehntausende Euro sparen

Trotz historisch günstiger Zinsen kann ein gründlicher Vergleich von Immobilienkrediten viele tausend Euro sparen. Selbst ein kleiner Zinsunterschied mache am Ende der Laufzeit mehrere zehntausend Euro aus, wie die Zeitschrift "Finanztest" in ihrer jüngsten Ausgabe berichtete. Die Tester verglichen Angebote zur Immobilienfinanzierung von 90 Banken, Vermittlern, Versicherern und 13 Bausparkassen miteinander.

In ihrem Modellfall ging es um einen 450.000-Euro-Kredit mit 15 Jahren Zinsbindung. Banken boten diesen Kredit zu Zinssätzen von 1,50 bis 2,66 Prozent an - dieser Zinsunterschied macht am Ende der Laufzeit 70.000 Euro aus. "Preise zu vergleichen lohnt sich in kaum einem Bereich so sehr wie bei der Immobilienfinanzierung", erklärte "Finanztest"-Expertin Heike Nicodemus.

Am günstigsten sind demnach die Zinssätze für Darlehen mit zehn Jahren Zinsbindung: Sie liegen unter einem Prozent. Aber auch für Kredite mit festen Zinsen über die gesamte Laufzeit von 20 bis 25 Jahren gab es in der Untersuchung sehr günstige Angebote. "Immer kostet das teuerste Angebot rund doppelt so viel wie das günstigste", ergab die Untersuchung.