"Gelbwesten" in Frankreich demonstrieren auch am Samstag nach Weihnachten

In Frankreich demonstrieren die "Gelbwesten" auch am Samstag nach Weihnachten gegen den Kurs von Präsident Emmanuel Macron. Blockaden, Kundgebungen und andere Aktionen sind unter anderem in Paris, Lyon, Nantes, Toulouse und Bordeaux vorgesehen. Es ist das siebte Wochenende in Folge, an dem die keiner Partei oder Gewerkschaft verhafteten Bürger gegen Steuererhöhungen und mangelnde Maßnahmen gegen ihre geringe Kaufkraft protestieren. Die bisherigen Angebote der Regierung unter Macron reichen ihnen nicht.

Städte wie Bordeaux, in denen es an den vergangenen Wochenenden Ausschreitungen gegeben hatte, ergriffen bereits Sicherheitsvorkehrungen. Museen, Theater und öffentliche Parks bleiben geschlossen. Am Silvesterabend wollen die "Gelbwesten" auch erneut auf den Champs-Elysées in Paris demonstrieren - und feiern. Die Hauptstadt hält trotz dieser Ankündigung und der Gewalt bei früheren Demonstrationen an ihrem traditionellen Fest mit Feuerwerk auf der Prachtmeile fest.