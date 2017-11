"I bims" zum Jugendwort des Jahres gewählt

"I bims" ist das Jugendwort des Jahres: Die Wortschöpfung, die so viel bedeutet wie "Ich bin" oder "Ich bin's", wurde am Freitag von einer Jury zum Gewinner gekürt, wie der Münchner Langenscheidt-Verlag mitteilte. Das Wort werde häufig von Jugendlichen benutzt und repräsentiere daher die aktuelle Jugendsprache sehr gut.

Für Markus Kunzmann, Doktorand der Germanistischen Linguistik an der Ludwig-Maximilians-Universität München und einer der Juroren, ist "I bims" der "klare Sieger". Dieses Wort komme derzeit sehr häufig "in der gesprochenen und mehr noch in der geschriebenen Sprache" vor.

In die Endrunde der aussichtsreichsten fünf Wörter schafften es zudem die Begriffe "napflixen", was soviel heißt wie ein Nickerchen machen und dabei einen Film laufen lassen, "Noicemail" für eine nervige Sprachnachricht, "schatzlos", was einen Single meint, und "unlügbar" für definitiv oder unbestritten.

Das Jugendwort des Jahres wurde zum zehnten Mal von einer 20-köpfigen Jury aus Jugendlichen, Sprachwissenschaftlern und Medienvertretern ausgewählt. Nach einem Aufruf des Langenscheidt-Verlags hatten Nutzer online mehr als eine Millionen Stimmen für ihre Lieblingswörter abgegeben. Aus 30 Wortschöpfungen wurden dann zehn Favoriten ausgewählt, über die die Jury letztlich entschied.

Auf der Top-Ten-Liste, die bei der Internetabstimmung ausgewählt wurde, standen auch Begriffe wie "geht fit", "Teilzeittarzan" und "Merkules" - eine Mischung aus Merkel und Herkules.

Angefangen hatte 2008 alles mit der "Gammelfleischparty". Die freche - und auch respektlose - Bezeichnung für Ü30-Partys wurde damals erstmals zum Jugendwort des Jahres gewählt. Es folgten in den weiteren Jahren "hartzen", "Niveaulimbo", "Swag", "Yolo", "Babo", "Läuft bei dir" und "Swombie".

2016 wurde "fly sein" zum Jugendwort des Jahres gekürt. In der Jugendsprache bedeutet dies: "Jemand oder etwas geht besonders ab."