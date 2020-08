Gebrauchtwagenhändler verkauft Auto mit Privatkaufvertrag

Hallo, Mein Mann (Amerikaner, nicht so gutes Deutsch) hat im April ein Auto gekauft bei einem Gebrauchtwagen Händler. Von Anfang war was nicht in Ordnung mit dem Auto. Auf Kolanz (so sagte der Händler damals) hat er irgendeinen Schlauch austauschen lassen. Angeblich im Wert von 500€. Das Auto hatte aber lediglich 1990€ gekostet. Kam uns schon etwas seltsam vor. Dann vor ein paar Wochen leuchtete etwas auf und das Code Lesegerät zeigte an, dass es sich um den Turbolader handelt. Wieder zurück zum Händler. Der wollte das Auto erst mal nicht annehmen zum nachschauen, weil er sagte das es sich um einen Privatkauf handelt und somit keine Garantie da wäre. Als ich dann aber sagte, dass das neu ist für mich das man keine Garantie hat und das mein Mann gar nicht wusste das es sich um einen Privatverkauf handelt, hat er dann gesagt wir können das Auto da lassen er guckt mal Nach wenn er Zeit hat. Nun meine Frage : ich denke der Händler hat das ausgenutzt das mein Mann kaum deutsch spricht/lesen kann und hat ihm absichtlich den Privatkaufvertrag untergeschoben. Darf er das? Kann eine Händler ein Auto von seinem Hof als Privat verkaufen? Auf dem Kaufvertrag steht auch nicht der Händler sondern der Vorbesitzer des Autos.