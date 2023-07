"Komet" von Udo Lindenberg und Apache 207 knackt weiteren Chartrekord

Der Song "Komet" von Udo Lindenberg und Apache 207 hat einen weiteren Rekord geknackt und ist nun der am häufigsten an der Spitze der Charts platzierte deutschsprachige Song überhaupt. Mit 17 ununterbrochenen Wochen auf dem Spitzenplatz der deutschen Singlecharts ließ das Lied den 16-maligen Abräumer "Verdammt - ich lieb' dich" von Matthias Reim hinter sich, wie das Marktforschungsinstitut GfK Entertainment am Freitag in Baden-Baden mitteilte.