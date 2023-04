"Komet" von Udo Lindenberg und Apache 207 mit über hundert Millionen Streams

Der "Komet" von Udo Lindenberg und Apache 207 hat die Marke von hundert Millionen Streams geknackt. Außerdem erreichte der Hit Platinstatus und knackte mit seinem zehnten Mal an der Spitze der Charts einen Chartrekord, wie das Marktforschungsinstitut GfK Entertainment am Freitag in Baden-Baden mitteilte. "Komet" sei nun das am längsten an der Spitze der Charts platzierte deutsche Lied der vergangenen 16 Jahre.