"Politbarometer": Grüne bei Stimmungswerten gleichauf mit Union

Die Grünen bleiben in der politischen Stimmung im Höhenflug. Im am Donnerstag veröffentlichten ZDF-"Politbarometer" erreichten sie einen Stimmungswert von 29 Prozent (plus eins) und lagen damit gleichauf mit der Union (unverändert). Auch die SPD war hier mit 16 Prozent (plus zwei) relativ stark. Die Linke erreichte neun Prozent, die AfD sieben Prozent (beide unverändert) und die FDP fünf Prozent (minus vier).

Anders sieht es der Umfrage der Forschungsgruppe Wahlen zufolge allerdings in der Projektion für die nächste Bundestagswahl aus, bei der Faktoren wie taktische Wählerentscheidungen und langfristige Bindungen mit berücksichtigt werden. Hier bleibt die CDU/CSU mit 27 Prozent unverändert vorn vor den Grünen mit ebenfalls unverändert 23 Prozent.

Die SPD erreicht hier 14 Prozent (plus eins), die AfD ebenfalls 14 Prozent (unverändert), die Linke neun Prozent (unverändert) und die FDP sieben Prozent (minus eins). Schwarz-Grün hätte damit weiterhin als einziges Zweierbündnis eine Mehrheit im Bundestag.

In der Rangfolge der wichtigsten Politiker liegt Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit einem Wert von 1,4 (plus 0,1) weiterhin auf Platz eins. Dichtauf folgt Grünen-Chef Robert Habeck mit 1,3 (plus 0,3). Finanzminister Olaf Scholz (SPD) liegt mit 0,8 (plus 0,2) vor Außenminister Heiko Maas (SPD) mit 0,7 (plus 0,1). Schlusslicht bleibt CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer mit minus 0,8, die sich noch einmal um 0,3 Punkte verschlechtert.

Ungeachtet der Stärke der Grünen trauen bislang nur 36 Prozent der Befragten der Partei zu, die Regierung zu führen und den Kanzler zu stellen. 61 Prozent sind da noch eher skeptisch. Von den Anhängern der Grünen sehen aber 71 Prozent die Kanzlerfähigkeit ihrer Partei als gewährleistet an.