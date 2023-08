"SZ": Aiwanger soll als Schüler antisemitisches Flugblatt verfasst haben

Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) steht nach Informationen der "Süddeutschen Zeitung" im Verdacht, als Schüler ein antisemitisches Flugblatt verfasst zu haben. Die Zeitung sprach nach eigenen Angaben mit einer Reihe von Augenzeugen, die von dem Vorfall aus dem Schuljahr 1987/88 am Burkhart-Gymnasium in Mallersdorf-Pfaffenberg berichteten, und zitierte in ihrer Samstagsausgabe auch aus dem Schriftstück mit dem rechtsextremistischen Inhalt. Ministerpräsident Markus Söder (CSU) forderte Aufklärung.