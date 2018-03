"Traumschiff"-Kapitän Siegfried Rauch gestorben

Der Schauspieler Siegfried Rauch ist tot. Der aus der ZDF-Serie " Traumschiff" bekannte Darsteller kam am Sonntag bei einem Treppensturz ums Leben, wie der Sender berichtete. Nach Informationen des Senders Radio Oberland verunglückte Rauch bei einer Feier in seinem Wohnort Untersöchering südlich von München. Die Polizei in Oberbayern bestätigte die Todesmeldung.

Rauch verkörperte die Rolle des "Traumschiff"-Kapitäns von 1999 bis 2013. Er war auch jahrelang in der ZDF-Serie "Der Bergdoktor" zu sehen.