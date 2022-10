"Unvorsichtige Gans" zwingt Ramelow auf Weg nach Chile zu Zwischenstopp in Köln

Vogelschlag hat die Reise von Bundesratspräsident Bodo Ramelow (Linke) nach Chile ausgebremst und für eine ungeplante Zwangspause in Köln gesorgt. "Leider hat uns eine unvorsichtige Gans von Leipzig nach Köln abgedrängt", schrieb der Thüringer Ministerpräsident am Montagmorgen im Kurzbotschaftendienst Twitter. Sicherheit gehe aber vor.

Ramelow war am Sonntagabend vom Flughafen Leipzig/Halle aus zu einer einwöchigen Reise nach Chile aufgebrochen. Auf Einladung des Präsidenten des chilenischen Senats, Álvaro Elizalde, will er gemeinsam mit einer Delegation aus Wirtschaft und Wissenschaft den Andenstaat besuchen.

Wegen des Vogelschlags musste der Airbus A350 der Flugbereitschaft nach Angaben der Thüringer Staatskanzlei allerdings unplanmäßig in Köln landen, wo die Schäden nun über Nacht geprüft wurden. Die Nacht zum Montag verbrachten Ramelow und seine Delegation in einem Hotel. "Aber Sicherheit geht vor, und so warten wir auf die Abschlussuntersuchung des A350", erklärte Ramelow. Wann das Flugzeug wieder starten kann, war zunächst noch unklar.