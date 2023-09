14-Jähriger in Bayern tot auf Schulgelände aufgefunden

Auf dem Gelände eines Schulzentrums im bayerischen Lohr am Main ist ein 14-Jähriger tot aufgefunden worden. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Samstag zu dem Vorfall vom Freitag mitteilten, starb der Junge laut den Ergebnissen einer Obduktion an einer Schussverletzung. Ein Tatverdächtiger wurde festgenommen, ein Ermittlungsrichter erließ am Samstag gegen den ebenfalls 14-Jährigen Haftbefehl wegen des Tatverdachts des Mordes.

Nach Angaben der Polizei Unterfranken meldete sich am Freitagnachmittag zunächst ein 15-Jähriger bei der Polizei und gab an, ein Freund von ihm habe auf dem Gelände des Schulzentrums einen Jugendlichen getötet. Die herbeigerufenen Beamten fanden den leblosen Jungen, der alarmierte Notarzt konnte nur noch dessen Tod feststellen.

Rasch richtete sich ein erster Tatverdacht gegen einen 14-jährigen Jugendlichen, der noch am Freitagnachmittag festgenommen wurde. Am Samstag wurde er auf Antrag der Staatsanwaltschaft Würzburg einem Haftrichter vorgeführt und kam anschließend in eine Justizvollzugsanstalt.

Rund um den Tatort gab es am Samstag eine Reihe von Such- und Spurensicherungsmaßnahmen. In der Wohnung des Tatverdächtigen wurde laut Polizei und Staatsanwaltschaft zudem eine mögliche Tatwaffe gefunden. Die weiteren Hintergründe der Tat waren zunächst unklar. Die Polizei bat die Bevölkerung um Mithilfe bei der Aufklärung.