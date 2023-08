16-Jähriger sticht an Schule in Sachsen auf Achtjährigen ein und zündet sich selbst an

Ein 16-Jähriger hat am Mittwoch einen Achtjährigen auf dem Gelände einer Schule im ostsächsischen Bischofswerda mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt. Der Tatverdächtige zündete sich nach ersten Erkenntnissen selbst an und wurde anschließend gelöscht, wie die Polizei in Görlitz mitteilte. Er wurde festgenommen und befindet sich in medizinischer Betreuung. Der Achtjährige wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Sein Zustand war nach Polizeiangaben stabil.