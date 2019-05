18-Jähriger bei Amoklauf in US-Schule getötet

Bei einem Amoklauf an einer Schule im US-Bundesstaat Colorado ist ein 18-Jähriger getötet worden. Mehrere weitere Schüler wurden nach Polizeiangaben bei dem Angriff am Dienstag in der Nähe der Stadt Denver verletzt. Die mutmaßlichen Schützen waren demnach ein Jugendlicher und ein junger Erwachsener, die ebenfalls die Schule besuchten. Sie wurden festgenommen. Offenbar konnte durch das schnelle Eintreffen der Sicherheitskräfte eine höhere Opferzahl verhindert werden.

Der Amoklauf ereignete sich an einer Schule in der Stadt Highlands Ranch in der Nähe von Denver. Der zuständige Sheriff des Bezirks Douglas County, Tony Spurlock, hatte zunächst im Kurzbotschaftendienst Twitter erklärt, es gebe acht Verletzte, von denen einige in Lebensgefahr schwebten. Dabei handelte es sich ausschließlich um Schüler. Der jüngste Verletzte war 15 Jahre alt.

Die Verdächtigen seien "tief" in das Schulgebäude eingedrungen und hätten an zwei Orten das Feuer eröffnet, erklärte Spurlock. Der Angriff fand in dem Teil des Schulgeländes statt, in dem die High School untergebracht ist. Die Schule wird von rund 1800 Kindern und Jugendlichen unterschiedlicher Altersklassen besucht.

Die Schule habe umgehend die Sicherheitskräfte verständigt. Polizisten erreichten den Tatort zwei Minuten später. Er gehe davon aus, dass das rasche Eingreifen der Beamten "dabei half, Leben zu retten", sagte der Sheriff.

Ein Großaufgebot der Polizei durchkämmte die Schule auf der Suche nach weiteren möglichen Angreifern und brachte die Kinder und Jugendlichen in Sicherheit. Die Schule wurde für mehrere Stunden gesperrt und war erst gegen 15.00 Uhr (Ortszeit, 23.00 Uhr MESZ) wieder zugänglich.

Laut Spurlock lagen zunächst keine Informationen darüber vor, ob die Angreifer ein bestimmtes Ziel hatten. Am Tatort wurde eine Handfeuerwaffe gefunden. Die Sicherheitsvorkehrungen an den Schulen in der Umgebung wurden verschärft.

Nur acht Kilometer entfernt liegt die Columbine High School, in der vor 20 Jahren zwei Jugendliche zwölf Mitschüler und einen Lehrer erschossen und 24 weitere Menschen verletzt hatten. Anschließend töteten die Täter sich selbst. Es war das bis dahin schlimmste Schulmassaker der US-Geschichte, später folgten noch schlimmere Gewalttaten.