Die Entscheidung in der 2. Liga ist gefallen. Bochum und Fürth schaffen es in die Fußball-Bundesliga, Kiel muss es in der Relegation gegen Köln versuchen.

Der VfL Bochum und die SpVgg Greuther Fürth steigen in die Fußball-Bundesliga auf. Für Holstein Kiel reichte es am letzten Spieltag der 2. Liga am Sonntag nur zu Relegationsplatz drei.

Im Kampf um den letzten offenen Platz im Oberhaus müssen die Kieler nun in zwei Spielen gegen den Bundesliga-Drittletzten 1. FC Köln antreten.

Die Bochumer machten durch ein 3:1 (1:0) gegen den SV Sandhausen nach elf Jahren die Rückkehr in die Bundesliga perfekt. Dort hat der Traditionsclub aus dem Revier in seiner Vereinsgeschichte bereits 38 Jahre verbracht.

Für Fürth ist es der zweite Aufstieg nach 2012. Trotz langer Unterzahl nach dem Platzverweis für Anton Stach schafften die Franken ein 3:2 (0:1) gegen Fortuna Düsseldorf und überflügelten damit im Endspurt doch noch die Kieler.

Holstein verspielte durch ein 2:3 (1:0) gegen den SV Darmstadt 98 noch den direkten Aufstieg und eine historische Premiere. Der Verein aus der Landeshauptstadt wäre der erste Fußball-Erstligist überhaupt aus Schleswig-Holstein und der insgesamt 57. in der Bundesliga-Geschichte. Nun müssen es die Kieler, die im DFB-Pokal den FC Bayern bezwungen hatten und erst im Halbfinale gescheitert waren, über den Umweg der Relegation probieren.

Das Hinspiel bei den Kölnern findet am Mittwoch (18.30 Uhr/DAZN) statt, das Rückspiel in Kiel am nächsten Samstag (18.00 Uhr, DAZN). Der FC hatte sich am letzten Bundesliga-Spieltag durch ein 1:0 gegen den bereits abgestiegenen FC Schalke 04 in die Relegation gerettet und Werder Bremen noch auf den zweiten Abstiegsplatz verdrängt.