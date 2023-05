20.000 Menschen bei Popkonzert zu Ehren von König Charles III.

Auf dem Gelände von Schloss Windsor hat am Sonntagabend ein großes Popkonzert zu Ehren des britischen Königs Charles III. stattgefunden. Einen Tag nach der Krönung von Charles versammelten sich 20.000 Zuschauer westlich von London, um Stars wie Lionel Richie, Take That und Katy Perry zu sehen. Auf der Ehrentribüne saßen neben Charles und Camilla auch Thronfolger William mit seiner Frau Kate und den Kindern George und Charlotte.