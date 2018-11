20-Zentner-Weltkriegsbombe in Köln erfolgreich entschärft

Eine 20-Zentner-Weltkriegsbombe ist in der Nacht auf Donnerstag in Köln entschärft worden. "Die Bombe wurde entschärft und kann nun abtransportiert werden", teilte die Stadt Köln mit. "Alle Beschränkungen werden aufgehoben, die Anwohner können in ihre Wohnungen zurückkehren."

Die Bombe "amerikanischer Bauart" war am Mittwoch in Köln-Poll entdeckt worden. Für ihre Entschärfung wurde ein Evakuierungsgebiet mit einem Radios von einem Kilometer rund um den Fundort festgelegt. 10.000 Anwohner mussten das Gebiet verlassen, betroffen waren auch Altenheime und Flüchtlingsunterkünfte. Für Evakuierte wurden drei Anlaufstellen eingerichtet, in denen rund 1000 Menschen unterkamen.

Die Freigabe zur Entschärfung der Bombe durch den Kampfmittelbeseitigungsdienst verzögerte sich zwischenzeitlich, weil noch Menschen aus der Evakuierungszone gebracht werden mussten. Für den Zeitraum der Entschärfung wurde auch die Autobahn A4 gesperrt. Nach Angaben der Stadt Köln waren mehr als 110 Feuerwehrleute und Sanitäter, mehr als 100 Mitarbeiter des Ordnungs- und Verkehrsdienstes und 35 Polizisten im Einsatz.