2022 deutsche Rüstungsexporte im Wert von 8,36 Milliarden Euro genehmigt

Der Wert der Genehmigungen für Rüstungsexporte ist im vergangenen Jahr trotz des Ukraine-Kriegs leicht zurückgegangen. Mit einem Volumen von 8,36 Milliarden Euro blieben 2022 sie knapp unter der Rekordmarke des Vorjahres, wie das Bundeswirtschaftsministerium am Mittwoch in Berlin mitteilte. Es war der zweithöchste Wert seit Bestehen der Bundesrepublik. Mehr als ein Viertel des Betrags - 2,24 Milliarden Euro - entfiel auf Genehmigungen für Lieferungen an die Ukraine.