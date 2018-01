21 Kinder bei Schulbusunfall in Baden-Württemberg verletzt

Ein vollbesetzter Schulbus ist am Dienstag in Eberbach nahe Mannheim gegen eine Hauswand gefahren. Wie ein Polizeisprecher sagte, wurden dabei 21 Schulkinder verletzt, sechs davon schwer. Der Unfall ereignete sich am frühen Morgen. Drei Rettungshubschrauber waren nach Polizeiangaben im Einsatz.

Warum der Bus an der Kreuzung in ein Elektrofachgeschäft krachte, war unklar. Für die unverletzten Kinder und Eltern richtete die Polizei eine Sammelstelle in Nähe des Unfallorts ein.