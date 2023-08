22 geschleuste Menschen in Kühltransporter auf A 17 entdeckt

In einem Kühltransporter in Sachsen hat die Bundespolizei insgesamt 22 Menschen entdeckt, die nach Deutschland geschleust werden sollten. Die beiden mutmaßlichen Schleuser seien vorläufig festgenommen worden, teilte die Bundespolizei am Standort Berggießhübel am Mittwoch mit. Die Einschleusung sei lebensgefährdend gewesen.