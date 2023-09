228 Festnahmen nach Stuttgarter Eritrea-Veranstaltung

Nach den zum Teil gewaltsamen Ausschreitungen im Zusammenhang mit einer Eritrea-Veranstaltung in Stuttgart hat die Polizei 228 Menschen festgenommen. Den Tatverdächtigen werde unter anderem schwerer Landfriedensbruch vorgeworfen, teilte die Stuttgarter Polizei am Sonntag mit. Dazu kämen Körperverletzungsdelikte und Diebstahlsdelikte. Einer der Festgenommenen sollte in Untersuchungshaft kommen - alle anderen wurden am Sonntag wieder freigelassen.