26-Jährige wird Klima-Ministerin in Greta Thunbergs Heimatland

26-Jährige wird Klima-Ministerin in Greta Thunbergs Heimatland

Im Heimatland von Greta Thunberg übernimmt eine 26-Jährige das Klima-Ministerium. Romina Pourmokhtari wurde vom neuen Regierungschef Ulf Kristersson auf den Posten berufen, wie aus einer am Dienstag veröffentlichten Kabinettsliste hervorging. Die 26-Jährige ist damit die jüngste Ministerin in der schwedischen Geschichte - bislang lag der Rekord bei 27 Jahren.

Die iranischstämmige Pourmokhtari, die in einem Vorort von Stockholm zur Welt kam, leitete bisher die Jugendorganisation der Liberalen Partei. In der Klima-Politik hat sie sich bislang nicht hervorgetan. Ein Beispiel dafür, dass junge Menschen in der Klimapolitik einiges bewegen können, ist Pourmokhtaris Landsfrau Thunberg, die als Jugendliche mit ihrem Schulstreik für das Klima eine weltweite Bewegung auslöste.

Das schwedische Parlament hatte Kristersson von den konservativen Moderaten am Montag zum Ministerpräsidenten gewählt. Der 58-Jährige führt eine Regierung aus Moderaten, Christdemokraten und Liberalen, die sich von den rechtsradikalen Schwedendemokraten (SD) tolerieren lässt. Pourmokhtari hatte in der Vergangenheit die Schwedendemokraten abgelehnt. "Ulf Kristersson ohne die SD - absolut", schrieb sie vor zwei Jahren im Onlinedienst Twitter. "Ulf Kristersson mit der SD - nein, Danke."

Insgesamt gingen zwölf Ressorts an die Moderaten, die Christdemokraten übernehmen sechs Ministerien und die Liberalen fünf. Neuer Außenminister ist der frühere Einwanderungsminister Tobias Billström.

Größte Neuerung im Kabinett ist, dass angesichts des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine zusätzlich zum traditionellen Verteidigungsministerium ein Zivilschutzministerium geschaffen wurde.