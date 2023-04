26-Jähriger sitzt nach Messerattacke in Duisburg in Untersuchungshaft

Sechs Tage nach der Messerattacke in einem Fitnessstudio in Duisburg sitzt der mutmaßliche Täter in Untersuchungshaft. Ein Haftrichter ordnete die Maßnahme gegen den 26-Jährigen wegen versuchten Mordes an, wie eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft in der Ruhrgebietsstadt am Montag sagte. Der Mann war in der Nacht zum Sonntag festgenommen worden. Er soll vor rund einer Woche vier Menschen bei einem Messerangriff schwer verletzt haben.

Der syrische Staatsangehörige soll am vergangenen Dienstagabend in einem Fitnessstudio in der Duisburger Altstadt um sich gestochen und vier Männer im Alter von 21, 24 und 32 Jahren laut Polizei mit einer Hieb- und Stichwaffe schwer verletzt haben. Dabei soll es sich um einen gezielten Angriff gehandelt haben.

Der 21-Jährige schwebte den Angaben zufolge auch am Montag noch in Lebensgefahr. Der 32-Jährige wurde bereits in der vergangenen Woche aus dem Krankenhaus entlassen, der Zustand der beiden anderen war stabil.

Derzeit würden weitere Zeugen vernommen und Spuren gesichert. Der mutmaßliche Täter soll psychiatrisch begutachtet werden. Der 26-Jährige war bereits 2018 wegen geringfügiger Vermögensdelikte aufgefallen. Die beiden Verfahren wurden jedoch eingestellt.

Der Syrer wurde in der Nacht zum Sonntag von Spezialkräften der Polizei in seiner Wohnung in Duisburg festgenommen. In seiner Wohnung wurden zwei Messer gefunden, die als mögliche Tatwaffen in Frage kommen. Die Polizei fahndete mit Fotos aus Überwachungskameras nach dem Mann. Zeugen meldeten sich daraufhin bei den Beamten.