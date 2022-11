27-Jähriger wegen Dreifachmordes an Eltern und Schwester in Rostock vor Gericht

Am Landgericht Rostock in Mecklenburg-Vorpommern hat ein Prozess gegen einen 27-jährigen Mann wegen dreifachen Mordes begonnen. Die Staatsanwaltschaft warf ihm am Dienstag vor, im vergangenen Februar in Rövershagen bei Rostock in seinem Elternhaus zunächst seinen von ihm gehassten 52-jährigen Vater im Schlaf mit einer Armbrust und einer Gartenmachete getötet zu haben.