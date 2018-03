30-Jähriger liefert sich mit gefesselter Ex-Freundin im Auto Verfolgungsjagd

Mit seiner gefesselten Ex-Freundin im Auto hat sich ein 30 Jahre alter Mann in Unterfranken eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei über die Autobahn geliefert. Dabei ignorierte er am Dienstag auf seiner kilometerlangen Flucht alle Anhalteaufforderungen und rammte obendrein drei Streifenwagen, wie das Polizeipräsidium Unterfranken am Mittwoch in Würzburg mitteilte. Verletzt worden sei glücklicherweise niemand.

Als der Mann am Ende das Auto abstellte und zu Fuß fliehen wollten, entdeckten die Ermittler die gefesselte 27-Jährige. Der Polizei zufolge soll der Mann die Frau trotz eines Kontaktverbots am Sonntag in Gießen überwältigt und mit einer Schusswaffe in sein Auto gezwungen haben. In den zwei Tagen bis zu der Verfolgungsjagd soll es auch zu sexuellen Übergriffen auf die frühere Lebensgefährtin gekommen sein. Beide stammen aus dem Raum Gießen.

Gegen den Mann sei ein Haftbefehl wegen des Vorwurfs des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, Freiheitsberaubung und Vergewaltigung erlassen worden. Aufgefallen war er, weil sein Fahrzeug bei einer automatischen Kennzeichenerkennung registriert wurde und das Auto im Zusammenhang mit einer Fahndung wegen Kennzeichendiebstahls überprüft werden sollte.